Italgas, Gallo: "Puntiamo a consolidare Toscana Energia"

(Teleborsa) - "Italgas ha ancora spazio per guardare al Mergers & Acquisitions (M&A)". A parlare Paolo Gallo Amministratore Delegato del gruppo nel corso della presentazione agli analisti del piano strategico 2018-2024.



"C'è ancora spazio per aumentare il nostro M&A. Abbiamo dimostrato la nostra capacità e continueremo a farlo - ha spiegato Gallo - vogliamo rilevare altri piccoli operatori mantenendo sempre una disciplina finanziaria".



"Italgas punta a rilevare 180 mila contatori aggiuntivi "entro la fine del 2019. Abbiamo speso 150 milioni per acquisire 70 mila contatori tra il 2017 e il 2018 - indica - e puntiamo ad acquisirne altri 110 mila investendo 250 milioni di euro". Nei prossimi mesi, invece, è previsto il consolidamento di Toscana Energia, oggi posseduta al 48,8%. Italgas punta a "salire sopra il 50%".







