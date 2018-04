Italgas, OK Assemblea a bilancio e aumento di capitale gratuito

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Italgas ha dato il via libera al bilancio 2017, alla proposta di dividendo di 0,208 euro per azione e all'aumento di capitale gratuito.



La ricapitalizzazione ha un importo massimo di 4,96 milioni di euro e sarĂ eseguito mediante l'emissione di 4 milioni di nuove azioni ordinarie da assegnare, per un corrispondente importo massimo tratto da riserva da utili a nuovo, esclusivamente ai beneficiari del Piano di Co-investimento 2018-2020.

