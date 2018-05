Aumentano ad aprile i prestiti alle famiglie

(Teleborsa) - In crescita le richieste di prestiti da parte degli italiani. Lo rileva l'Osservatorio CRIF, evidenziando come nel mese di aprile le richieste siano aumentate del 2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.



Nel mese in esame viene segnato un aumento dell'intero comparto nell'aggregato di prestiti personali, che salgono del 3,1%, e prestiti finalizzati, su dell'1,1%.



Cresce ancora, come da tre anni a questa parte, l'importo medio richiesto attestato a 9,616 euro (+6,3% rispetto allo stesso mese del 2017). I prestiti finalizzati dall'anno scorso sono saliti del 14,4% per un valore medio di 6,641 euro, mentre quelli personali hanno registrato un aumento più contenuto dell'1,7% a 12,878 euro.



"Dopo le performance negative delle ultime rilevazioni, in aprile hanno ripreso vigore le richieste di prestiti finalizzati, che sono tornate a crescere contribuendo a mantenere la performance del comparto in territorio positivo" - commenta Simone Capecchi, Executive Director di CRIF - "Per proseguire nel trend di crescita diventa fondamentale cogliere le opportunità offerte dai canali digitali e intercettare la preferenza dei consumatori"

