Italia, aumentano le polizze assicurative sulla casa

(Teleborsa) - In prossimità del periodo estivo, aumenta la preoccupazione degli italiani di poter subire un danno alla casa durante l'assenza per le vacanze. E' quanto emerge dall'analisi condotta da Facile.it, che evidenzia come le richieste di polizze casa, raccolte tramite il portale, nel corso dei primi 5 mesi del 2018 sono aumentate del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.



L'indagine rivela come il 63,5% degli intervistati abbia il timore di subire un furto nella propria casa durante la vacanza. Altro grande paura è quella di dimenticare, prima della partenza, porte o finestre (21,7%), gas (14,5%) o rubinetti (7,6%) aperti. Con il rischio di non essere nemmeno coperti, visto che le polizze assicurative non prevedono il rimorso in caso di danno causato da comportamento negligente del contraente.



Infine, ben 5,2 milioni di italiani temono di trovare, al ritorno dalle vacanze, la propria abitazione occupata abusivamente.

