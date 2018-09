Italia, calano i prezzi delle case ad agosto

(Teleborsa) - Il mercato delle case di seconda mano si muove al ribasso in Italia. Secondo l'indice elaborato dal portale Idealista, nel mese di agosto il prezzo medio per metro quadrato di un'abitazione è sceso dello 0,7%, attestandosi a 1.780 euro. Il dato si confronta con il -1,1% registrato nello stesso mese dell'anno precedente, mentre su base annuale il calo raggiunge un -2,2%.



Per quanto riguarda le grandi città, si abbassano i prezzi di Roma (-0,9%), confermando il trend ribassista di tutta la regione Lazio (-1,7%). In recupero invece Napoli (+0,8%) e Milano (+0,3%), mentre risultano stabili i prezzi delle altre metropoli. Venezia risulta ancora la città più cara con l'elevata cifra di 4.408 euro per metro quadrato, circa 900 euro in più di Firenze che si piazza al secondo posto.



Con un calo del 4,5%, Campobasso è la città che ha registrato il calo peggiore, seguita da Belluno (-3,8%) e Vercelli (-3,2%). Le città che hanno segnato il recupero maggiore nel periodo di analisi sono Arezzo (3,6%) e Pordenone (3,4%). La regione più cara resta la Liguria (2.531 euro per metro quadrato), mentre la più economica è la Calabria (898 euro per metro quadrato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA