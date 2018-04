Italia, Eurostat lancia allarme su deficit 2017. Pesa salvataggio banche venete

(Teleborsa) - Il salvataggio delle banche venete non passerà inosservato per i conti pubblici dell'Italia.



Il Paese nel 2017 dovrà fare i conti con 4,7 miliardi di euro in concessi a Intesa Sanpaolo che, lo scorso anno è corsa in aiuto acquistando le attività di Veneto Banca e Popolare Vicenza.



Il calcolo effettuato dall'Eurostat, l'istituto di statistica europeo, è stato inviato all'Istat che domani 4 aprile pubblicherà le stime dei conti nazionali 2017. L'Eurostat ha valutato che l'impatto diretto e indiretto del livello del debito pubblico italiano derivante dal salvataggio delle due venete ammonta a 11,2 miliardi.







