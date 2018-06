Italia, Fitch taglia stime di crescita per il 2018

(Teleborsa) - Fitch pessimista sulla crescita economica dell'Italia. L'agenzia di rating americana ha tagliato le sue previsioni sul Prodotto Interno Lordo italiano nel 2018, al +1,3% dal +1,5% indicato a marzo. Resta al +1,2% la stima per il 2019 mentre per il 2020 si prevede un rallentamento a +0,9%.



La decisione è stata presa alla luce della frenata dell'economia nel 1° trimestre, che tuttavia non esclude che ci possa essere "la possibilità di una leggera ripresa nel secondo trimestre" dell'anno. A pesare sulle prospettive di crescita del Bel Paese, potrebbero essere anche "i recenti sviluppi politici", con i partiti "euroscettici" al governo che hanno annunciato numerose riforme ma, secondo Fitch, "resta un alto grado d'incertezza sull'ammontare e sui tempi di queste misure".





