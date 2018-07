Italia Independent, aumento di capitale sottoscritto al 77,4%

(Teleborsa) - Al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione conclusosi il 6 luglio 2018, l'aumento di capitale di Italia Independent ha registrato la sottoscrizione di 945.125 azioni ordinarie della società di nuova emissione, pari al 77,37% delle 1.221.500 azioni complessivamente offerte. Controvalore complessivo pari a 3.780.500 euro.



Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte al prezzo di 4 euro (di cui 3 euro a titolo di sovrapprezzo). L'azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann ha assicurato il completo successo dell'operazione mediante sottoscrizione delle 276.375 azioni della società rimaste inoptate. A seguito dell'intervento dell'azionista di maggioranza, l'aumento di capitale in opzione sarà interamente sottoscritto per il controvalore complessivo di 4.886.000 euro.









