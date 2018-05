Italia: la popolazione Ã¨ destinata a diminuire, soprattutto al Sud

(Teleborsa) - Nei decenni a seguire è prevista in Italia una diminuzione della popolazione. Il dato emerge da un'analisi dell'Istat sul futuro demografico del Paese, che stima una flessione dei residenti a 59 milioni nel 2045 e a 54,1 milioni nel 2065, dai 60,6 milioni del 2017. La probabilità che aumenti la popolazione tra il 2017 e il 2065 è pari al 9%, con una stima che va da un minimo di 46,4 milioni a un massimo di 62 milioni.



È previsto negli anni a venire uno spostamento del peso della popolazione dal Mezzogiorno al Centro-nord del Paese. Nel 2065 il Centro-nord accoglierebbe il 71% di residenti contro il 66% di oggi.

Il Mezzogiorno invece arriverebbe ad accoglierne il 29% contro il 34% attuale, mentre sono nulle le probabilità del Sud Italia e delle Isole di vedere ampliata la popolazione.



Per ciò che riguarda invece il saldo migratorio con l'estero, si prevede un dato positivo mediamente pari a 165 mila unità annue.



Le future nascite non saranno sufficienti a compensare i futuri decessi: dopo pochi anni di previsione il saldo naturale raggiunge quota -200 mila, per poi passare la soglia -300 e -400 mila nel medio e lungo termine.



La sopravvivenza è prevista in aumento. Entro il 2065 la vita media crescerebbe di oltre cinque anni per entrambi i generi, giungendo a 86,1 anni e 90,2 anni, rispettivamente per uomini e donne. L'età media della popolazione passerà dagli attuali 44,9 a oltre 50 anni nel 2065, con un boom dell'invecchiamento che colpirà l'Italia nel 2045-50, quando si riscontrerà una quota di ultrasessantacinquenni vicina al 34%.







© RIPRODUZIONE RISERVATA