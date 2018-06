Italian Exhibition Group sigla partnership con EEX per la gioielleria italiana

(Teleborsa) - Italian Exhibition Group punta più forte sul mercato americano.



Dopo l'acquisizione del 51% di FB International, l'organizzatore fieristico italiano ha firmato una partnership con Emerald Expositions (EEX), operatore fieristico statunitense nel segmento b2b con 55 manifestazioni in calendario.



La partnership, spiega IEG in una nota, avrà ad oggetto la gioielleria italiana. Dal 2019, EEX in concomitanza con COUTURE - show di Las Vegas su gioielli e orologi di lusso - organizzerà anche il nuovo show PREMIER durante la Las Vegas Market Week, coinvolgendo produttori di gioielleria e orologi al Las Vegas Convention Center insieme al Las Vegas Antique Jewelry & Watch Show e AGTA Gemfair Las Vegas.



E IEG sarà il partner ideale per EEX nell'accompagnare la manifattura italiana negli Stati Uniti, storicamente uno dei mercati principali del settore. In USA le imprese del gioiello Made in Italy hanno esportato nel 2017 oltre un miliardo e 170 milioni di euro, con una crescita del valore del 15,8% rispetto al 2016.



"La partnership con un organizzatore fieristico del calibro di Emerald Expositions – sottolinea Marco Carniello, direttore della divisione Jewellery&Fashion di IEG - ci rende orgogliosi e conferma fattivamente il progetto di potenziare la nostra presenza nel segmento del gioiello a livello internazionale e, in particolare, negli Stati Uniti, mercato primario per l'export del Made in Italy".

