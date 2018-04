Italian Exhibition Group, Ugo Ravanelli nuovo Amministratore Delegato

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group (IEG), società che si occupa di organizzazione di fiere e congressi, in Italia e nel mondo, ha approvato oggi all'unanimità il bilancio d'esercizio e consolidato della società al 31 dicembre 2017 che si è chiuso con fatturato e utile netto in salita. All'Assemblea era presente in proprio o per delega, il 94,3% del capitale sociale. I soci hanno anche deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,18 euro, con un dividend payout ratio del 63,6%, che verrà messo in pagamento entro il 31 luglio 2018.



Rinnovo del Consiglio d'Amministrazione di IEG



L'Assemblea degli Azionisti di IEG ha proceduto anche alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinando in 10 il numero dei componenti, e fissato in tre esercizi, ovvero sino alla approvazione del bilancio dell'anno 2020, la durata in carica dello stesso. I componenti del CdA nominati dall'assemblea sono: Barbara Bonfiglioli, Lorenzo Cagnoni, Presidente di Rimini Fiera e poi di IEG dal 1995; Amministratore Delegato dal 1995 ad oggi. Michela Cavalieri, Daniela Della Rosa, Maurizio Renzo Ermeti, Lucio Gobbi, Catia Guerrini, Matteo Marzotto, Ugo Ravanelli, Simona Sandrini.



La prima riunione del nuovo Consiglio d'Amministrazione di IEG



Subito dopo l'Assemblea degli Azionisti, gli Amministratori appena nominati si sono riuniti per la prima seduta del Consiglio d'Amministrazione di IEG che ha proceduto alla assegnazione degli incarichi e delle deleghe di sua competenza, avendo quale riferimento le indicazioni sull'assetto della governance emerse dall'Assemblea. Tra queste la raccomandazione, indicata anche dal Comitato per la Corporate Governance e derivante dalla best practice internazionale, di evitare la concentrazione di cariche in una sola persona ed in particolare di prevedere la separazione dei ruoli di Presidente e di Amministratore Delegato. Conseguentemente il CdA ha assegnato le deleghe e nominato Lorenzo Cagnoni quale Presidente della Società e Matteo Marzotto quale Vice Presidente; ha inoltre assegnato le deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria di IEG a Ugo Ravanelli, nominandolo quindi Amministratore Delegato.







































