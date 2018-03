Italian Wine Brands acquisisce piattaforma Svinando Wine Club

(Teleborsa) - Italian Wine Brand s ha acquisito, attraverso la controllata Giordano Vini, il 100% del capitale di Pro.di.ve., start-up torinese proprietaria della piattaforma di vendita online Svinando Wine Club.



L'acquisizione, si legge in una nota, è in linea con la strategia di sviluppo di Italian Wine Brands che prevede anche l'uso mirato

della crescita per linee esterne con realtà dotate di competenze specialistiche.

