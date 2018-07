Italiani sempre piÃ¹ realisti: l'auto dei sogni? Quella che possono permettersi

(Teleborsa) - I sogni son desideri. Meglio, poi, se si tratta di desideri realizzabili. Fatto sta che quando si parla di auto, gli italiani preferiscono restare coi piedi per terra, per questo hanno cercato veicoli prevalentemente di piccole dimensioni e di prezzo contenuto. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio sulla ricerca dell'auto online del portale DriveK gli italiani che hanno cercato sul web quale vettura acquistare hanno scelto un approccio ben più realistico rispetto al passato: se l'auto più immatricolata del primo semestre 2018 è stata la Fiat Panda, quella più configurata sul web è risultata la Dacia Duster. Diverse tra loro, sono però accomunate da livello percepito e prezzi simili, a dimostrazione di una propensione a sognare messa momentaneamente in secondo piano. Si conferma, come nella rilevazione 2017, l'amore per i volumi: 5 su 10 dei modelli più richiesti sul web sono stati SUV o Crossover.



DACIA DUSTER LA PIU' CERCATA SUL WEB, SEGUE A RUOTA LA PANDA - L'analisi è stata svolta su circa 100.000 ricerche organiche che gli Italiani hanno effettuato nel corso del primo semestre 2018 con l'obiettivo di scoprire quale fosse l'auto più adatta ai propri bisogni e al proprio budget. Se un anno fa Jeep Renegade e Fiat 500L si contendevano lo scettro di auto più configurata, nel 2018 emerge una generale propensione al risparmio – anche nella fase iniziale, quella della ricerca. Dacia Duster, come detto, è la più cercata sul web, seguita a ruota dalla Fiat Panda: due auto che hanno fatto del prezzo contenuto una delle principali leve per muovere l'interesse degli italiani sul web.



ITALIANI E SUV, E' SEMPRE AMORE - A seguire, la prima delle vetture di segmento superiore, la Jeep Compass: il SUV, dal prezzo decisamente più elevato (si parte da 29.900 euro), batte la sorella , il crossover che l'anno scorso era primo nella classifica delle ricerche e che nel 2018 rientra nella top ten delle vetture più immatricolate.















© RIPRODUZIONE RISERVATA