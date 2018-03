Italiaonline, Chiamparino: "Piano esuberi congelato per 3 settimane"

(Teleborsa) - Si allenta la tensione in Piemonte, dopo che il governatore Sergio Chiamparino ha annunciato un congelamento dei tagli occupazionali di Italiaonline : il gruppo aveva inserito nel piano industriale 400 esuberi del personale ex Seat Pagine Gialle, in parte recuperabili con 100 assunzioni in posizioni specifiche e specializzate.



Questa mattina 20 marzo 2018 si è tenuto un tavolo presso il Ministero dello Sviluppo economico, con il ministro Carlo Calenda, il sindaco di Torino Chiara Appendino ed appunto il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino.



Per ora, l'incontro ha ottenuto di "congelare" per 3 settimane i licenziamenti, su richiesta del ministro Calenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA