Italiaonline cresce con il digitale e le PMI. Converti: "Attese positive per 2018"

(Teleborsa) - Italiaonline continua a crescere nel business digitale, che va progressivamente compensando l'invecchiamento dei business tradizionali in capo a Seat Pagine Gialle, contribuendo ad una progressiva stabilizzazione del fatturato ed alimentando buone prospettive di crescita per la leader italiana del web. Nello stesso tempo, la crescita viene realizzata sia sul fronte dei grandi clienti (Large account) che per la categoria PMI, che conferma buone prospettive di crescita grazie anche ai nuovi servizi offerti (cloud).



E' quanto emerso dalla conference call di Italiaonline, che ieri sera ha annunciato risultati del 1° trimestre molto positivi: utile più che raddoppiato a 3,9 milioni di euro.



IOL attende di migliorare la sua presenza e la crescita nell'arco dell'anno, soprattutto nel segmento digitale, dove si attende di continuare a crescere, aumentare la penetrazione e consolidare il business. Lo ha confermato il CEO della internet company, Antonio Converti, rispondendo ad una domanda rivolta dagli analisti.



Il numero uno ha poi spiegato che la situazione sta migliorando sia sul fronte delle PMI, grazie ad una serie di servizi aggiuntivi quali le soluzioni cloud, sia sul fronte dei large account (grandi clienti), dove la società sta consolidando il business anche con acquisizioni ed accordi.



Alla domanda su quale divisione contribuisce maggiormente alla profittabilità ed alla formazione dell'EBITDA, il manager ha risposto che la maggior parte della profittabilità in termini percentuali arriva dai large account, ma in termini assoluti sono le PMI che danno un maggior contributo.



"Continuiamo a portare avanti un programma di efficienza del business", ha commentato il CFO Gabriella Fabotti, mentre Converti ha ribadito la validità del "piano di ottimizzazione dei costi".





RISULTATI IN FORTE CRESCITA



Nel corso della conference, Converti ha passato in rassegna i risultati del 1° trimestre, sottolineando che la relativa stabilizzazione del fatturato a 69,5 milioni di euro (-1,1%) "è in linea con l'obiettivo di ripristinare la crescita" nell'arco del 2018 e che c'è stata contemporaneamente una "crescita importante" dell'EBITDA a 12,7 milioni ed un forte aumento della cassa a 92,1 milioni (+23%).



Nell'illustrare i risultati, la CFO Gabriella Fabotti ha spiegato che il minore EBIT per 1,9 milioni (era di 3,2 milioni nel 2017) viene spiegato dalle plusvalenze realizzate nel 2017 con la vendita dei rimanenti contratti di leasing finanziario, mentre a livello di utile netto, il raddoppio viene spiegato da alcune poste straordinarie che hanno innalzato il risultato di quest'anno (plusvalenze da vendita di business all'estero e capital gain).



Il Capex si attesta a 5,1 milioni, pari al 7% dei ricavi, ed in calo del 27% anno su anno.







DIGITALE E PMI GUIDANO LA RIPRESA DEL BUSINESS



Guardando più nel dettaglio la ripartizione del fatturato, il primo trimestre vede una porzione minore derivante dal business tradizionale (14%) rispetto al digitale (83%), mentre la crescita del digitale arriva per il 75% dalle PMI e per il 25% da grandi clienti. E' il digitale (+6,1%) che traina la crescita del fatturato complessivo, in quanto il business tradizionale e gli altri business hanno registrato una contrazione su anno del 25,9%. Nell'ambito dei ricavi digitali, quelli da digital advertising mantengono tassi di crescita a doppia cifra (+28,9%).



La società ha realizzato una diversificazione della base clienti, raggiungendo secondo gli ultimi dati Audiweb, 4,8 milioni di utenti unici e 245 mila clienti attivi fra le PMI. In questo modo IOL mantiene una leadership come audience.



IOL si propone ancora come guida della crescita nel digitale delle PMI, con vari livelli di servizio che vanno dal settore più tradizionale (pagine gialle) alla presenza digitale ed all'ecommerce, ma recentemente ha aggiunto un nuovo livello di servizio che riguarda le soluzioni Cloud per le piccole imprese.



Nel corso dei primi mesi dell'anno sono state anche realizzate alcune acquisizioni e partnership molto importanti con Adpulse, weTranfer e ViaMichelin, oltre agli accordi con Primaonline e Dailymotion.







