Italiaonline, Mise: presentato ai sindacati il nuovo piano di rilancio

(Teleborsa) - Sotto i riflettori al Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) il piano di rilancio aziendale di Italiaonline, che è stato presentato ai sindacati a seguito del confronto delle scorse settimane fra Ministero, Regione Piemonte, Comune di Torino ed azienda.



Il nuovo piano, illustrato alla presenza del Ministro Carlo Calenda, delle organizzazioni sindacali, dei rappresentanti degli enti locali e dell'azienda, prevede il dimezzamento degli esuberi inizialmente previsti dall'azienda ed il ricorso per 18 mesi alla cassa integrazione, una significativa riduzione dei trasferimenti a Milano nonché l'istituzione di una nuova Divisione per i servizi digitali alle Pmi nella quale si prevede l'inserimento di circa 200 lavoratori che seguiranno uno speciale percorso di formazione. Prevede inoltre diverse misure di protezione e di incentivazione per il personale che non potrà essere reinserito.



A valle della presentazione del piano si è avviato un costruttivo confronto tra le parti che proseguirà presso il MISE il prossimo mercoledì 18 aprile 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA