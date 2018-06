Italiaonline partecipa al convegno "European Midcap Event" a Parigi

(Teleborsa) - Italiaonline si mostra tonica a Piazza Affari. Il titolo della internet company italiana oggi 28 giugno, partecipa al convegno "European Midcap Event". L'evento che si terrà a Parigi è organizzato da Intermonte Sim in collaborazione con CF&B Communication





Lo scenario di breve periodo di Italiaonline evidenzia un declino dei corsi verso area 2,82 euro con prima area di resistenza vista a 2,82. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,82.







Le indicazioni non costituiscono invito al trading.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)









© RIPRODUZIONE RISERVATA