Italiaonline punta forte sul digitale dopo il boom di utili

Italiaonline

(Teleborsa) -, fonte di grandi opportunità,. E' questo l'obiettivo di, prima internet company in Italia con dati di audience in costante crescita.La società guidata dal Chief Executive Officer Antonio Converti si presenta allaforte di un. L'a 26 milioni di euro mentre l'a 68 milioni di euro.a 338 milioni anche seriducendo nel quarto trimestre la flessione di circa 9 punti percentuali rispetto al primo, grazie al, i cui ricavi sono risultati in crescita del 5% nel quarto trimestre del 2017.In miglioramento anche la, pari a 73 milioni di euro mentre ilè di 50 milioni di euro.Il 2017 è stato un anno molto proficuo, per IOL: non solo ha riportato undel segmento mobile del 14% e unaspeso sulle proprie web property. Come spiegato dal CEO durante la conference, nell'anno passato èper le piccole e medie aziende e sono stateper migliorare le prospettive di crescita dei ricavi. Ricavi che hanno potuto contare ampiamente sul(per il 67%) e sull'. Queste ultime rappresentano un'altraper la digital company: statistiche alla mano, l'88% delle PMI non spende in pubblicità digitale, il 33% non ha siti web. Tra il 2018 e il 2019 le piccole e medie imprese dovrebbero registrare una crescita del fatturato di circa il 4%. IOL punta dunque ad espandere la propria quota di mercato - attualmente del 7% - tra le piccole e medie imprese.Tornando al, i ricavi hanno preso il volo soprattutto nel quarto trimestre e. L'obiettivo di IOL è dunque quello di confermarsi prima realtà nel segmento digital sales anche nel 2018 e negli anni a venire.La società continuerà a fare leva anche sul, in particolare di quelli strutturali, che nel 2017 hanno contribuito per il 64% ad abbattere le spese.Quanto al Piano Industriale 2018-2020 svelato ieri congiuntamente al bilancio 2017 , il Gruppocon l'obiettivo di consolidare la propria leadership.IOLe si concentrerà sul: previsto unche passa per un cambiamento infrastrutturale, l'adozione di processi di automazione e il miglioramento della forza lavoro con la ricerca di 100 figure altamente specializzate (informatici, ingegneri ecc...). Questi cambiamenti permetteranno inoltre undi euro nell'arco del Piano.A livello finanziario il Business Plan prevede unae una, con un ebitda margin al 2020 del 23/25%.IOL si concentrerà inoltre su attività di fusioni e acquisizioni.