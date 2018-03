Italiaonline, utile 2017 in crescita del 17%

(Teleborsa) - Italiaonline chiude l'esercizio 2017 con ricavi consolidati pari 338,5 milioni rispetto al dato di 376 milioni conseguito nell'esercizio 2016. "Il trend del fatturato consolidato - spiega la società nella nota dei conti - ha evidenziato nel corso dei quattro trimestri dell'esercizio un progressivo miglioramento che riflette da una parte il recupero del segmento digitale dall'altra il proseguimento del calo fisiologico dei prodotti tradizionali basati sugli elenchi telefonici e la telefonia".



L'Ebitda è pari a 67,7 milioni, +6% rispetto al 2016 (63,9 milioni), mentre l'Ebit è in forte crescita a 27,8 milioni rispetto al dato 2016 pari a 0,7 milioni.



L'Utile Netto si attesta a 26,4 milioni in aumento del 17% rispetto al 2016 (22,7 milioni).



Posizione Finanziaria Netta (PFN) positiva per 72,9 milioni, dopo la distribuzione del dividendo straordinario pari circa a 80 milioni (pagato il 10 maggio 2017), rispetto a 122,1 milioni del 31 dicembre 2016.



Sarà distribuito agli azionisti di risparmio un dividendo privilegiato di 30 euro per azione di risparmio, pari a complessivi 204.090,00 al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo sarà messo in pagamento dal giorno 9 maggio 2018, con stacco della cedola il 7 maggio 2018 (record date 8 maggio 2018



Italiaonline si conferma la prima internet company italiana con dati di audience giornaliera in crescita su base annua: +6% total digital audience giornaliera; 14% audience mobile giornaliera; +8% il tempo medio giornaliero speso sulle web property di Italiaonline.



Outlook. Per l'esercizio 2018 Italiaonline prevede una stabilizzazione della top line rispetto all'esercizio 2017 grazie alla progressiva crescita dei ricavi digitali in grado di compensare la flessione del business tradizionale. L'Ebitda è previsto in crescita percentuale a doppia cifra rispetto al 2017. L'incidenza degli investimenti (Capex) sul fatturato è prevista inferiore al 7%. Infine le disponibilità liquide alla fine dell'esercizio sono attese in crescita percentuale a doppia cifra rispetto al dato al 31 dicembre 2017 (escluso l'impatto di eventuali operazioni straordinarie).



Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un aggiornamento del Piano Industriale, già deliberato in data 15 marzo 2017, estendendone la durata al 2020 ed aggiornando gli obiettivi economico-finanziari per il periodo 2018 - 2020.



Il Piano prevede un CAGR dei Ricavi 2018 - 2020 del 4%-6%. L'Ebitda margin è previsto in crescita lungo tutto l'arco del periodo di Piano con un livello atteso al 2020 compreso nell'intervallo 23%-25%, in linea con il livello previsto nel piano precedente per il 2019.

L'incidenza degli investimenti industriali (Capex) sui ricavi è prevista in linea con il Piano precedente (circa 6% al 2020) grazie agli effetti delle azioni di razionalizzazione degli investimenti. Con riferimento alla generazione di cassa si prevede per il periodo 2018-2020 una cash conversion dell'Ebitda compresa nel range 55%-60%.

