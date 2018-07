Italmobiliare diventa partner Gruppo Iseo con il 40%

(Teleborsa) - Italmobiliare, dopo le operazioni in Tecnica e Caffè Borbone, prosegue nel percorso di diversificazione dei propri investimenti in società italiane di eccellenza.



Con un accordo raggiunto con le famiglie Facchinetti e Faustini, Italmobiliare entrerà con una quota del 40% nel capitale di Iseo, uno dei principali produttori europei di soluzioni meccatroniche e digitali per il controllo e la sicurezza degli accessi.



Il closing dell'accordo è previsto entro il prossimo autunno ed è soggetta alle autorizzazioni da parte delle competenti autorità antitrust.







© RIPRODUZIONE RISERVATA