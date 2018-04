Italo,Â firmato closing vendita a GIP. Confermati vertici

(Teleborsa) - E' stato firmato il closing della vendita delle azioni Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori (Italo) a Global Infrastructure Partners III funds (GIP), in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto lo scorso 11 febbraio 2018.



Le società MDP Holding Uno S.r.l., MDP Holding Tre S.r.l., Partind Tre s.r.l., MAIS S.p.A., PII1 S.à r.l. e Nuova Fourb S.r.l hanno reinvestito nella società veicolo acquirente di Italo, GIP Neptune S.p.A., sottoscrivendo un aumento di capitale per un totale di euro 150 milioni, pari al 7,74% del capitale sociale.



A seguito di tali operazioni, si è svolta l'Assemblea totalitaria di Italo che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da: Luca Cordero di Montezemolo (come Presidente), Flavio Cattaneo, Gianbattista La Rocca, Michael John McGhee, Philip Marc Iley, Andrew Harvey Gillespie-Smith e Mark Lawrence Levitt.



A valle dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione neo-nominato, che ha confermato Luca Cordero di Montezemolo come Presidente e nominato Flavio Cattaneo come Amministratore Delegato.

