Italo "SostenibilitÃ ", primo report aziendale

(Teleborsa) - Ambiente e sicurezza, sempre con un occhio a territorio e comunità. NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) con Italo presenta il primo report di sostenibilità aziendale, in cui illustra gli obiettivi raggiunti in questi anni e quelli prefissati nel futuro verso un tema sensibile come quello ambientale. L'occasione per presentare il report, dal titolo "Sostenibilità. Documento di sintesi", è stata quella dell'inaugurazione del nuovo Lounge Italo Club presso la stazione di Venezia Santa Lucia.



Il progetto evidenzia come in materia ambientale sia necessario guardare alle nuove tecnologie. Tra i traguardi raggiunti, treni riciclabili al 95% come AGV 575 e "EVO", entrambi costruiti da Alstom. Negli ultimi anni, ulteriori risultati importanti sono stati una forte riduzione di emissioni di CO2 ed un minor utilizzo della carta.













