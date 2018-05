Itema abbandona il progetto di quotazione in Borsa

(Teleborsa) - Itema non sbarcherà a Piazza Affari, almeno per il momento. Dopo aver ricevuto l'ok di Borsa Italiana, il gruppo specializzato nella produzione di telai tessili, ha deciso di abbandonare il progetto di quotazione nel segmento STAR di Borsa Italiana, previsto per il 9 maggio 2018.



A mettere uno stop all'IPO, il Consiglio di Amministrazione del gruppo bergamasco fondato nel 1967 da Gianni Radici, "valutate le condizioni di mercato". Di conseguenza, la società ha deciso di ritirare l'offerta di vendita e sottoscrizione delle azioni.







