Itway cede le attivitÃ  in Grecia e Turchia a Cognosec. Brilla il titolo

(Teleborsa) - Itway S.p.A. ha raggiunto un accordo in esclusiva per cedere a Cognosec AB le società partecipate al 100% che distribuiscono in Grecia e e Turchia sevizi di cyber security per 10 milioni di euro.



In particolare la società che opera nel settore dell'IT ha sottoscritto uno Share Sale and Purchase Agreement con Cognosec società quotata al Nasdaq, primario fornitore di soluzioni di Cyber Security che opera in Europa Africa e nel Medio Oriente, per la vendita del 100% di ITWAY HELLAS SA e ITWAY TURKYIE LTD, società controllate al 100% da Itway che distribuiscono, in Grecia e Turchia, prodotti di Cyber Security a valore aggiunto.



Le società evidenziano un fatturato aggregato 2017 pari a 26 milioni di Euro ed un EBITDA di 1,9 milioni di Euro.



Il prezzo convenuto che verrà pagato da Cognosec ad Itway in relazione alla predetta cessione è pari a 10 milioni di Euro ed è composto da una componente in danaro pari a 2 milioni di Euro e da una componente in natura rappresentata da azioni di Cognosec AB, di nuova emissione, aventi un controvalore complessivo di 8 milioni di Euro. Alla firma dello Share Sale and Purchase Agreement Cognosec ha pagato la somma di Euro 500.000 Euro mentre il residuo del prezzo sarà pagato al closing previsto entro la fine del mese di luglio 2018.

Itway, con la vendita delle società di distribuzione di prodotti e servizi ad alto valore aggiunto (Value Added Distribution, o VAD) di Grecia e Turchia, completa il suo programma di disinvestimento delle attività VAD.



Brilla il titolo It Way a Piazza Affari: +16,28%.

