Jc Decaux affonda a Parigi dopo i conti

(Teleborsa) - Scambia al ribasso il titolo Jc Decaux, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,68%.



La multinazionale francese ha chiuso il primo trimestre con ricavi sotto le attese degli analisti a causa dell'impatto negativo dei cambi. Nel periodo, il giro d'affari è sceso del 2,6% a 742,5 milioni di euro, mentre la crescita organica è aumentata del 2,8%. Per il secondo trimestre, Jc Decaux si attende una crescita organica in aumento di circa il 3,5%.



La tendenza ad una settimana di Jc Decaux è più fiacca rispetto all'andamento dell'Euronext 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Jc Decaux. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 29 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 27,88. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 27,48.

