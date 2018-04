JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo a picco dopo il bilancio

(Teleborsa) - I bilanci in crescita oltre le attese non aiutano Citigroup, JP Morgan e Wells Fargo. I tre colossi della finanza statunitense stanno infatti crollando a Wall Street con perdite di oltre 2,5 punti percentuali nel giorno della diffusione dei risultati di bilancio del primo trimestre.



A sostenere gli utili delle big bank ha contribuito in particolare la riforma fiscale approvata dal Congresso USA a fine anno, che ha tagliato drasticamente le imposte societarie. Quello che gli investitori stanno tentando di capire è se il miglioramento dei risultati è anche frutto di una ripresa del settore bancario.







