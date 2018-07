Juliusz Komorek su Laudamotion: Ryanair si impegna a portare concorrenza

(Teleborsa) - "Accogliamo con piacere la decisione della Commissione Europea di approvare la proposta di acquisizione di Ryanair del 75% di Laudamotion - ha dichiarato Juliusz Komorek, Chief Legal & Regulatory Officer della compagnia aerea a basso costo irlandese - . Ryanair si impegna a portare concorrenza, ampia scelta e tariffe basse nei mercati austriaco, tedesco e spagnolo attraverso l'investimento in Laudamotion. Esortiamo le autorità europee garanti della concorrenza ad agire e prevenire ulteriori tentativi da parte di Lufthansa di danneggiare la concorrenza attraverso il suo comportamento anti-consumatore" - ha concluso Komorek.



Ryanair ha stretto una partnership con Niki Lauda per offrire concorrenza, tariffe più basse e una maggiore scelta per i consumatori in Austria, Germania e Spagna, dove attualmente viene operata la maggior parte dei servizi di Laudamotion.

Tuttavia, Laudamotion è attualmente minacciata da Lufthansa che sta tentando di rimuovere i 9 velivoli che fu obbligata a fornire a Laudamotion dalla Commissione Europea per consentirle di riavviare i suoi servizi.

