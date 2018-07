Juventus a Consob: "valutiamo diverse opportunitÃ  di mercato"

(Teleborsa) - No comment di Juventus sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino.



Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa, Juventus Football Club ha precisato infatti che "durante la campagna trasferimenti la Società valuta diverse opportunità di mercato e all'eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge".



La precisazione non sembra aver influenzato il titolo, che si conferma in forte rialzo e con boom di scambi sul listino milanese.

