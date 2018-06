Juventus acquista Andrea Favilli a titolo definitivo

(Teleborsa) - Andrea Favilli entra a titolo definitivo nella rosa della Juventus.



La società ha perfezionato l'accordo con l'Ascoli Picchio per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo di 7,5 milioni di euro pagabili in due esercizi.



Il valore di acquisto, spiega il club in un comunicato, potrà incrementarsi di massimi 1,25 milioni di euro al maturare di determinate condizioni entro il 30 giugno 2021.



Gli effetti economici e patrimoniali di tale acquisizione avranno effetto ,.



Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2023.

