Juventus chiude in pole position

(Teleborsa) - Corrono le azioni della Juventus a Piazza Affari che chiudono con un rialzo di oltre il 5,54% a 0,896 euro per azione.



A dare una spinta al titolo, il possibile arrivo del calciatore Cristiano Ronaldo. Secondo i rumors di stampa, l'annuncio dell'acquisto potrebbe avvenire già in serata.



La tendenza di breve del titolo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9227 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8497. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,9957.







