Juventus corre a Piazza Affari

(Teleborsa) - Corre il titolo di Juventus alla borsa di Milano. Le azioni del club calcistico mostrano un +3,46%. Dopo l'operazione del secolo che ha portato Cristiano Ronaldo tra le fila dei bianconeri, la Juventus ha perfezionato l'accordo con la società Cagliari Calcio per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Cerri per un corrispettivo di 1 milione di euro pagabile interamente nell'esercizio 2018/2019.



Il contratto prevede, inoltre, l'obbligo per il Cagliari Calcio di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora la stessa società raggiunga determinati obiettivi sportivi nel corso dell'esercizio 2018/2019. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è stato fissato pari a 9 milioni, pagabili in tre esercizi.

