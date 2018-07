Juventus, Cristiano Ronaldo indosserÃ  la maglia bianconera

(Teleborsa) - E' ufficiale: Cristiano Ronaldo indosserà la maglia bianconera.



Dopo i rumors dei giorni scorsi, la Juventus annuncia di aver raggiunto l'accordo con il Real Madrid per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di 100 milioni, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per 12 milioni.



Il club bianconero ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2022.



Da parte sua, il Real Madrid, con un comunicato ha sottolineato che il club "il trasferimento del giocatore alla Juventus è arrivato in accordo con la volontà e le richieste avanzate dal calciatore".



Oggi 10 luglio, il titolo della Juventus ha guadagnato il 5,77% chiudendo a 0,898 euro per azione.

