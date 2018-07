Juventus in calo a Piazza Affari. Si esaurisce l'effetto Ronaldo

(Teleborsa) -. Dopo i forti guadagni degli ultimi giorni, può dirsi: i bianconeri hanno ufficializzato ieri 10 luglio l'acquisto del campione portoghese, tra i migliori calciatori al mondo.Nell'ultima settimana, sempre tra i top della Borsa di Milano.Nella giornata odierna

Lo status tecnico di Juventus è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8947 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 0,8317. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9577.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)