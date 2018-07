Juventus, Ronaldo fa volare i titoli in Borsa

Non si fermano gli acquisti sui titoli Juventus, in bella mostra a Piazza Affari con un rialzo del 5,24% e boom di volumi. Ad ora sono passate di mano quasi 54 milioni di azioni a fronte dei 3,6 milioni della media giornaliera mensile. Ieri le azioni della Juventus erano balzate dell'8% e in cinque giorni il balzo è vicino al 30%.



A faro volare il titolo le sempre più insistenti indiscrezioni circa l'arrivo di Cristiano Ronaldo nel club bianconero.



Il club, su richiesta della Consob, ha pubblicato sul proprio sito internet una nota nella quale precisa che «durante la Campagna Trasferimenti la Società valuta diverse opportunità di mercato e all'eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge».





