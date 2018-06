Kim Jong-un e Trump arrivano a Singapore per lo storico summit: "Tutto il mondo ci guarda"

(Teleborsa) - Il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato a Singapore a bordo di un 747 della Air China in vista dello storico summit con il presidente americano Donald Trump fissato per martedì 12 giugno."L'intero mondo sta guardando a questo incontro", ha dichiarato Kim. Nella città-Stato asiatica è arrivato anche il numero uno della Casa Bianca, dopo un volo di circa 17 ore dal Canada, che ha voluto sottolineare l'importanza del momento definendola "una occasione storica, che forse non si ripeterà".



Il dialogo tra Corea del Nord e Stati Uniti rappresenta un tentativo per mettere fine all'escalation nucleare. Al centro dei colloqui ci sarà anche la conclusione formale della guerra tra le due Coree, dopo 65 anni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA