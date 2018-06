Kraft pronta a mangiare le zuppe Campbell?

(Teleborsa) - Settore food & beverage statunitense in fermento in questo inizio di settimana.



Secondo un report del New York Post il colosso alimentare Kraft potrebbe lanciare un'offerta di acquisto sulla rivale Campbell Soup se quest'ultima decidesse di mettersi in vendita. Ipotesi non improbabile, vista la delicata situazione finanziaria in cui versa il creatore dell'omonima zuppa (le vendite sono in calo da tre anni e l'ultima trimestrale è stata molto negativa) e alla luce di quanto dichiarato lo scorso mese dal management, ossia che il Gruppo sta esplorando diverse opzioni.



Campbell sta inoltre portando avanti una revisione strategica del proprio portfolio e a breve dovrà cercare un sostituto del Chief Executive Officer Denise Morrison, che è in partenza.



La notizia sta giovando ai titoli Cambell, in forte rialzo nel pre-borsa di Wall Street.

© RIPRODUZIONE RISERVATA