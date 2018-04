Kuroda: "Bank of Japan manterrÃ  politica monetaria espansiva"

(Teleborsa) - La Bank of Japan manterrà "pazientemente una politica monetaria espansiva". E' quanto affermato da Haruhiko Kuroda, governatore della banca centrale giapponese.



"Nonostante nell'ultimo anno i prezzi al consumo siano aumentati così come l'aumento dei salari prelude ad un'inflazione in crescita, l'economia nipponica è ancora lontana dall'obiettivo della Bank of Japan che vuole portare i prezzi al consumo al 2%", ha spiegato Kuroda.







