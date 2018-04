L'Aeroporto di Perugia chiude il 2017 in attivo

(Teleborsa) - Sase SpA, società di gestione dell'Aeroporto internazionale dell'Umbria - Perugia "San Francesco d'Assisi", ha approvato il bilancio di esercizio 2017, registrando un utile di 211.342 euro.



Il bilancio 2017 sarà presentato all'Assemblea dei Soci, convocata agli inizi di maggio. "Il risultato – sottolinea in una nota Sase - certifica gli sforzi compiuti nel quinquennio 2013-2017, che illustrano a fronte di un aumento sostanziale del business, un evidente trend di riduzione del deficit culminato con lo storico utile registrato nell'ultimo esercizio". Il dato "risulta ancora più importante considerato il quadro di complessiva debolezza per il segmento degli aeroporti sotto al milione di passeggeri/anno che, negli ultimi anni, ha registrato numerosi fallimenti e chiusure. Con questo risultato vengono pienamente soddisfatti, con un anno di anticipo, gli obblighi derivanti dalla concessione ventennale (rilasciata nel maggio 2014) e dall'atto aggiuntivo degli organi competenti. Tali prescrizioni richiedono il raggiungimento di un MOL positivo ed un sostanziale equilibrio economico-finanziario della Società da raggiungere nei 4 anni dalla sigla della concessione".



Com'è noto, la compagnia aerea Cobrex farà base al San Francesco d'Assisi e dal 14 giugno avvierà i voli per Bucarest con due frequenze settimanali, martedì e venerdì, Trapani, due frequenze settimanali, ogni mercoledì e sabato e Cagliari, due frequenze, ogni martedì e venerdì, che diventeranno quattro nel cuore dell'estate con aggiunta di mercoledì e sabato.

Da luglio voli anche per Barcellona, ogni martedì e venerdì e Brindisi, mercoledì e sabato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA