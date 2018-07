L'AeroportoÂ Napoli Capodichino adotta FindMyLost per gestione oggetti smarriti

(Teleborsa) - GESAC, società di gestione dell'aeroporto di Napoli, ha adottato FindMyLost, il primo strumento digitale per la gestione del Lost Property, che mira ad innovare e digitalizzare la gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti in aeroporto per aumentarne il tasso di restituzione.



I viaggiatori di Capodichino avranno a disposizione una piattaforma digitale, disponibile in italiano e in inglese, accessibile dal sito Web e dall'App dell'aeroporto tramite un link dedicato (https://aeroportodinapoli.findmylost.it). Gli operatori aeroportuali provvederanno a caricare quotidianamente sulla piattaforma gli oggetti rinvenuti, permettendone un continuo aggiornamento.



Per l'utente, sarà sufficiente registrarsi gratuitamente sulla piattaforma, anche tramite Facebook, e cercare l'oggetto smarrito compilando i campi relativi alle sue caratteristiche. Una volta identificato il proprio oggetto il viaggiatore verrà messo in contatto, tramite messaggistica integrata, con un operatore dell'aeroporto al fine di accordarsi sulle modalità di restituzione.



Sarà attivato anche un servizio di spedizione integrata per riottenere l'oggetto direttamente ad un indirizzo indicato dall'utente.



Nel caso in cui l'oggetto non fosse ancora stato rinvenuto, è disponibile una funzione di alert che permetterà di essere automaticamente notificati non appena un oggetto simile alla ricerca registrata verrà pubblicato sul sistema. Gli oggetti che verranno gestiti tramite la piattaforma saranno tutti quelli smarriti presso lo scalo di Napoli e sugli aeromobili easyJet con destinazione Napoli.





