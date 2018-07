L'Indice dei servizi di consumo italiano in territorio positivo (+1,19%), notevole balzo in avanti per Mondadori (+8,21%)

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 26.072,11, in crescita di 309,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione chiude cautamente positivo a quota 381,67, dopo aver avviato la seduta a 381,39.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice servizi di consumo, apprezzabile rialzo per Mediaset, in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.



Tra le mid-cap italiane, prepotente rialzo per Juventus, che archivia la sessione con una salita bruciante del 7,13% sui valori precedenti.



Punta con decisione al rialzo la performance di MARR, con una variazione percentuale dell'1,05%.



Controllato progresso per Rai Way, che chiude in salita dello 0,60%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto servizi di consumo, vigoroso rialzo per Mondadori, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 8,21%.



Modesto recupero sui valori precedenti per Unieuro, che conclude in progresso dello 0,69%.



Grande giornata per Gruppo Edit l'Espresso, che mette a segno un rialzo del 2,80%.

