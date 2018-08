L'Indice del settore costruzioni italiano continua sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi (-1,61%)

(Teleborsa) - Rosso per il settore costruzioni a Milano che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Construction & Materials.



L'indice del settore costruzioni italiano ha chiuso la giornata a quota 30.770,43 con una perdita di 503,96 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per il comparto costruzioni europeo che arretra a 428,62, dopo una partenza a 432,88.



Nel listino principale, ribasso per Buzzi Unicem, che chiude la seduta con una flessione dell'1,34%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, aggressivo ribasso per Cementir, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 4,71%.



Seduta in ribasso per Salini Impregilo, che porta a casa un decremento dell'1,13%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, ribasso scomposto per Caltagirone SpA, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,93% sui valori precedenti.



Aggressivo avvitamento per Astaldi, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,28% sui valori precedenti.



Sottotono Trevi, che chiude la seduta con un calo dell'1,08%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA