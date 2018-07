L'Indice del settore Costruzioni italiano in rialzo (+0,96%). Exploit di Astaldi

(Teleborsa) - Brilla il settore Costruzioni a Milano nonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'EURO STOXX Construction & Materials.



Il FTSE Italia Construction & Materials ha chiuso a 33.939 in crescita dello 0,96%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto costruzioni europeo chiude poco mosso a 439,99, dopo aver avviato la seduta a 440,78.



Tra le azioni più importanti dell'indice costruzioni di Milano, composto rialzo per Buzzi Unicem che archivia la sessione con un guadagno dello 0,73%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, brilla Italmobiliare, chiudendo la seduta con un aumento del 2,46%.



Controllato progresso per Cementir che chiude in salita dello 0,74%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, effervescente Astaldi che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,70%.

