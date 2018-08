L'Indice del settore telecomunicazioni continua sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi (-2,89%)

(Teleborsa) - Rosso per il comparto telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Telecommunications.



L'indice del settore telecomunicazioni ha chiuso la giornata a quota 11.408,45 con una perdita di 339,69 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni che arretra a 278,84, dopo una partenza a 281,25.



Tra le azioni piĆ¹ importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, chiusura in profondo rosso per TIM che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,35%. Il titolo ha toccato minimi che non si vedevano dal 2013.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto telecomunicazioni, composto ribasso per Inwit, in flessione dell'1,50% sui valori precedenti.



Tra le small-cap di Milano, in forte ribasso Acotel Group che chiude la seduta con un -3,61%.

