L'indice del settore telecomunicazioni in forte ribasso (-1,52%)

(Teleborsa) - Il Comparto telecomunicazioni in Italia continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall'EURO STOXX Telecommunications.



Il FTSE Italia Telecommunications ha chiuso a quota 12.017,83, in contrazione di 185,01 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni si è mosso in tono cautamente positivo a 285,86, dopo aver avviato la seduta a 286,1.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, seduta in ribasso per Telecom Italia, che porta a casa un decremento dell'1,41%.



Tra le mid-cap italiane, sottotono Inwit, che chiude la seduta con un calo dell'1,70%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, chiusura in profondo rosso per Retelit, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,37%.



In forte ribasso Acotel Group, che chiude la seduta con un disastroso -2,75%.

