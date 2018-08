L'indice del settore telecomunicazioni in forte ribasso (-1,71%)

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo il comparto telecomunicazioni in Italia a dispetto della cautela evidenziata dall'EURO STOXX Telecommunications.



Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 12.168,7 in contrazione di 208,91 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni prosegue stabile a 285,44, dopo aver avviato la seduta a 286,1.



Tra i titoli del FTSE MIB, in forte ribasso Telecom Italia, che mostra un disastroso -2,12%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, composto ribasso per Inwit, in flessione dell'1,25% sui valori precedenti.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, retrocede Retelit, con un ribasso dell'1,94%.



