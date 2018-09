L'indice del settore telecomunicazioni in rialzo (+0,98%)

(Teleborsa) - Il Comparto telecomunicazioni in Italia si è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall'EURO STOXX Telecommunications.



Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 11.050,7, in aumento di 107,56 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni ha scambiato sotto la parità a 269,96, dopo aver avviato la seduta 271,16.



Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, seduta vivace per TIM protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,16%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, risultato positivo per Retelit, che lievita dell'1,58%.



Modesto guadagno per Acotel Group, che avanza di poco a +0,93%.

