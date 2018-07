L'Indice del settore telecomunicazioni italiano effervescente (+2,65%)

(Teleborsa) - Forte rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'EURO STOXX Telecommunications.



Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 12.774,08, in aumento di 338,57 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, stessa scadenza, viaggia a 288,18, dopo aver esordito a quota 282,52.



Nel listino principale, effervescente Telecom Italia, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,31% dopo la sigla di un accordo strategico con principali fornitori tlc.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, seduta positiva per Retelit, che avanza bene dell'1,94%.

