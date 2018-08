L'indice delle aziende sanitarie marcia in positivo (+1,18%), si concentrano gli acquisti su Amplifon

(Teleborsa) - Il Comparto sanitario italiano si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Health Care.



Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 164.007,31, e si è poi portato a quota 164.860,84, in aumento dell'1,18% rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto sanitario dell'Area Euro archivia la seduta in territorio positivo a 858,15, dopo aver avviato la seduta a 850,85.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto sanitario, grande giornata per Amplifon, che mette a segno un rialzo del 3,03%.



Nuovo spunto rialzista per Diasorin, che guadagna bene e porta a casa un +1,31%.

