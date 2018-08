L'indice delle societÃ  assicurative in territorio positivo (+1,25%)

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per il settore assicurativo italiano che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Insurance.



Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 14.889,51 in aumento di 185,97 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto assicurativo dell'Area Euro prosegue con cautela a 262,74, dopo aver avviato la seduta a 261,03.



Nel listino principale, protagonista Poste Italiane, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,28%.



Decolla Unipol, con un importante progresso del 2,20%.



Tonica UnipolSai che evidenzia un bel vantaggio dell'1,61%.

