L'Indice delle societÃ  assicurative si muove in lieve rialzo (+0,47%), acquisti a mani basse su Unipol

(Teleborsa) - Partenza moderatamente positiva per il settore assicurativo italiano, che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell'EURO STOXX Insurance, che non mostra variazioni di rilievo.



Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 15.074,1, in recupero dello 0,47%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre il comparto assicurativo dell'Area Euro viaggia a 255,4 senza sensibili variazioni.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice assicurativo, bene Unipol, con un rialzo dell'1,09%.



Piccoli passi in avanti per Poste Italiane, che segna un incremento marginale dello 0,82%.

